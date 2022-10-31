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У Київській області внаслідок ударів є руйнування та постраждалі

Фото: у Київській області внаслідок ударів є руйнування та постраждалі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти вранці 31 жовтня завдали ракетних ударів по Київській області. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram начальника обласної поліції Андрія Небітова.

Він розповів, що в одному із районів Київської області силами протиповітряної оборони вже збиті ворожі ракети.

"Водночас у результаті обстрілів та попадань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є постраждалі", - додав Небітов.

На місці працюють рятувальники та поліція.

Голова поліції Київської області також застерігає, що загроза ракетних ударів залишається.

Нагадаємо, 31 жовтня з самого ранку окупанти атакують міста України ракетами. Частина з них була знищена системами протиповітряної оборони, проте деякі влучили у ціль. При цьому українців попередили про загрозу повторного обстрілу.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Київська областьВійна в Україніракетный удар