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В Киевской области вследствие ударов есть разрушения и пострадавшие

Фото: в Киевской области вследствие ударов есть разрушения и пострадавшие (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты утром 31 октября нанесли ракетные удары по Киевской области. В результате обстрелов повреждены здания, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника областной полиции Андрея Небитова.

Он рассказал, что в одном из районов Киевской области силами противовоздушной обороны уже сбиты вражеские ракеты.

"В то же время в результате обстрелов и попаданий оккупантов имеем поврежденные здания. Есть пострадавшие", - добавил Небитов.

На месте работают спасатели и полиция.

Глава полиции Киевской области также предупреждает, что угроза ракетных ударов остается.

Напомним, 31 октября с самого утра оккупанты атакуют города Украины ракетами. Часть их них была уничтожена системами противовоздушной обороны, однако некоторые попали в цель. При этом украинцев предупредили об угрозе повторных обстрелов.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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