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В Киевской области в результате российской ракетной атаки погибли мирные жители

Воскресенье 11 августа 2024 06:43
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В Киевской области в результате российской ракетной атаки погибли мирные жители Фото: Последствия ракетной атаки на Киевскую область (Getty Images)
Автор: Вадим Ребрина

В ходе ночной ракетной атаки со стороны РФ в Броварском районе Киевской области обломки ракеты упали на частные жилые дома. Погибли мужчина и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки три человека тяжело травмированы.

Еще двое – 35-летний мужчина и его 4-летний сын – оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их обнаружили погибшими, сообщили в ГСЧС.

В ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.

Взрывы прозвучали в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и Белой Церкви Киевской области, где работала ПВО.

Вечером 10 августа взрыв произошел в Сумах. В Запорожской области в результате удара российской ракеты погиб мирный житель.

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