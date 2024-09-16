У Київській області внаслідок масованої дронової атаки є поранена та пошкодження (фото)

За словами Кравченка, під час атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА), ворожі цілі були знищені, а влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків поранення отримала жінка. Її госпіталізували.

Фото: наслідки атаки на Київську область (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Станом на 08:30, в Київській області зафіксовано:

пошкодження 5 автомобілів;

пошкодження 5 приватних будинків: вибиті двері, вікна, посічені фасади й дахи;

загоряння трав’яного настилу та лісової підстилки в чотирьох районах. Усі пожежі вже ліквідовані.

"Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога", - додав Кравченко.

Атака на Україну у ніч на 16 вересня

У ніч на 16 вересня, згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Загалом в небі було виявлено 56 дронів, які запустили із російських Курська та Єйська.

Основним напрямком удару була Київська область. До відбиття залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 53 дрони у межах Київської, Вінницької, Полтавської та низки інших областей.