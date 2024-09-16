В Киевской области в результате массированной дроновой атаки есть раненая и повреждения (фото)

В Киевской области, в результате атаки дронов в ночь на 16 сентября, зафиксированы повреждения автомобилей и частных домов. Также есть раненая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслана Кравченко.
По словам Кравченко, во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), вражеские цели были уничтожены, а попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков ранения получила женщина. Ее госпитализировали.
Фото: последствия атаки на Киевскую область (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
По состоянию на 08:30, в Киевской области зафиксировано:
"Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага", - добавил Кравченко.
В ночь на 16 сентября, согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Всего в небе было обнаружено 56 дронов, которые запустили из российских Курска и Ейска.
Основным направлением удара была Киевская область. К отражению привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.
В общей сложности противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 53 дрона в пределах Киевской, Винницкой, Полтавской и ряда других областей.
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