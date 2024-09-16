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В Киевской области в результате массированной дроновой атаки есть раненая и повреждения (фото)

Фото: последствия атаки на Киевскую область (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области, в результате атаки дронов в ночь на 16 сентября, зафиксированы повреждения автомобилей и частных домов. Также есть раненая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслана Кравченко.

По словам Кравченко, во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), вражеские цели были уничтожены, а попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. 

В результате падения обломков ранения получила женщина. Ее госпитализировали. 

 

Фото: последствия атаки на Киевскую область (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

По состоянию на 08:30, в Киевской области зафиксировано: 

  • повреждения 5 автомобилей; 
  • повреждения 5 частных домов: выбиты двери, окна, посеченные фасады и крыши; 
  • возгорание травяного настила и лесной подстилки в четырех районах. Все пожары уже ликвидированы. 

"Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага", - добавил Кравченко. 

Атака на Украину в ночь на 16 сентября

В ночь на 16 сентября, согласно данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Всего в небе было обнаружено 56 дронов, которые запустили из российских Курска и Ейска. 

Основным направлением удара была Киевская область. К отражению привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. 

В общей сложности противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 53 дрона в пределах Киевской, Винницкой, Полтавской и ряда других областей.

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