В Київській області уламки збитої ракети впали на житлові будинки: подробиці

В Броварській громаді Київської області уламки збитої російської ракети впали на приватні житлові будинки. Ніхто з цивільних не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Броварів Ігоря Сапожка.
За словами Сапожка, пошкодження зазнали дахи трьох будівель та паркани.
"На городах - вирви від ворожого металобрухту. Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб", - додає міський голова.
Фото: в Київській області уламки збитої ракети впали на житлові будинки (t.me/Igor_Sapozhko)
Як пише начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, ракету перед цим знищила ППО. На щастя, постраждалих нема.
"Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу агресором. Дякуємо силам протиповітряної оборони за відмінну роботу", - додав Нєбитов.
Фото: в Київській області уламки збитої ракети впали на житлові будинки (t.me/andrii_nebytov)
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня в режимі онлайн. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.
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