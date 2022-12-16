RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома: подробности

Фото: в Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома (t.me/Igor_Sapozhko)
Автор: Сергей Пышкин

В Броварской общине Киевской области обломки сбитой российской ракеты упали на частные жилые дома. Никто из гражданских не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Броваров Игоря Сапожко.

По словам Сапожко, повреждения получили крыши трех зданий и заборы.

"На огородах - воронки от вражеского металлолома. Сейчас на месте работают специалисты всех экстренных служб", - добавляет городской голова.

Фото: в Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома (t.me/Igor_Sapozhko)

Как пишет начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, ракету перед этим уничтожила ПВО. К счастью, пострадавших нет.

"Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обстрела агрессором. Спасибо силам противовоздушной обороны за отличную работу", - добавил Небитов.

Фото: в Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря в режиме онлайн. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКиевская область