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У Київській області уламки дронів впали у шести районах, є загоряння та руйнування

Понеділок 30 вересня 2024 09:49
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У Київській області уламки дронів впали у шести районах, є загоряння та руйнування Фото: у Київській області уламки дронів впали у шести районах (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі, 30 вересня, росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними дронами на Київську область. Уламки збитих цілей були зафіксовані в шести районах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, повітряна тривога тривала 7 годин. Під час відбиття атаки були знищені усі повітряні цілі.

Постраждалих серед цивільних немає, а влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

Фото: у Київській області уламки дронів впали у шести районах (t.me/kyivregionpolice)

Водночас уламки збитих цілей були виявлені в шести районах області:

  • в п'яти районах внаслідок падіння уламків виникли загоряння трав'яного настилу та стерні;
  • в одному із районів - сталась пожежа у приватному будинку;
  • в іншому - уламки пошкодили цвинтар.

Додамо, що, за словами міського голови Києва Віталія Кличка, уламки ворожого безпілотного літального апарата (БпЛА) були також виявлені біля одного з житлових будинків Оболонського району столиці.

Обстріл України

У ніч на 30 вересня терористи запустили по Україні:

  • одну балістичну ракету "Іскандер-М";
  • одну керовану авіаційнуракету Х-59/69;
  • одну протирадіолокаційну ракету Х-31П;
  • 73 ударних БпЛА типу Shahed.

Протиповітряній обороні вдалось знищити:

  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 67 "Шахедів".

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