У Київській області уламки дронів виявили у двох районах, є пошкодження

"Повітряна тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - пише КМВА.

Внаслідок падіння уламків у двох районах області пошкоджено:

12 вантажних автомобілів;

будівлю кафе;

3 приватні будинки.

Також в будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.

Обстріл України 25 грудня

Після нічного пуску безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed вранці Росія вдалась до масованого ракетного та балістичного обстрілу України. Під удар потрапили об'єкти енергетики.

Під час відбиття повітряної атаки вибухи лунали у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській областях й не тільки.

Також стало відомо, що одна з крилатих ракет росіян пролетіла через Молдову.