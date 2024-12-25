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В Киевской области обломки дронов обнаружили в двух районах, есть повреждения

Иллюстративное фото: в Киевской области обломки дронов обнаружили в двух районах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время ночной атаки в Киевской области работала противовоздушная оборона (ПВО). Обломки сбитых вражеских целей были обнаружены в двух районах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КГВА).

"Воздушная тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - пишет КГВА.

В результате падения обломков в двух районах области повреждены:

  • 12 грузовых автомобилей;
  • здание кафе;
  • 3 частных дома.

Также в зданиях выбиты окна, двери, посечены фасады и повреждены кровли.

Обстрел Украины 25 декабря

После ночного пуска беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed утром Россия прибегла к массированному ракетному и баллистическому обстрелу Украины. Под удар попали объекты энергетики.

Во время отражения воздушной атаки взрывы раздавались в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях и не только.

Также стало известно, что одна из крылатых ракет россиян пролетела через Молдову.

 

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