У Київській області уламки дрона впали на території містечка для ВПО

Протиповітряна оборона (ППО) знищила усі ворожі повітряні цілі, які атакували Київську область. Уламки дрона були виявлені на території містечка для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка.
За словами Кравченка, цієї ночі ворог вкотре атакував Київській області безпілотними літальними апаратами (БпЛА), втім, усі цілі були знищені. Постраждалих внаслідок атаки, а також руйнувань житлової чи критичної інфраструктури немає.
"В одному з районів уламки збитого ворожого дрону виявлені на відкритій території містечка для ВПО. Пошкоджень не виявлено", - додав він.
Наразі оперативні служби продовжують фіксацію наслідків нічної атаки.
У ніч на 31 жовтня терористи атакували:
Зокрема на територію України були запущені 43 ударних БпЛА.
Станом на 08:00 підтверджено збиття:
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