У Київській області уламки дрона впали на території містечка для ВПО

За словами Кравченка, цієї ночі ворог вкотре атакував Київській області безпілотними літальними апаратами (БпЛА), втім, усі цілі були знищені. Постраждалих внаслідок атаки, а також руйнувань житлової чи критичної інфраструктури немає.

"В одному з районів уламки збитого ворожого дрону виявлені на відкритій території містечка для ВПО. Пошкоджень не виявлено", - додав він.

Наразі оперативні служби продовжують фіксацію наслідків нічної атаки.

Обстріли України у ніч на 31 жовтня

У ніч на 31 жовтня терористи атакували:

міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці в Одеській області;

Краматорськ.

Зокрема на територію України були запущені 43 ударних БпЛА.

Станом на 08:00 підтверджено збиття: