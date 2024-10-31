В Киевской области обломки дрона упали на территории городка для ВПЛ

По словам Кравченко, этой ночью враг в очередной раз атаковал Киевской области беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), впрочем, все цели были уничтожены. Пострадавших в результате атаки, а также разрушений жилой или критической инфраструктуры нет.

"В одном из районов обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для ВПЛ. Повреждений не обнаружено", - добавил он.

Сейчас оперативные службы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.

Обстрелы Украины в ночь на 31 октября

В ночь на 31 октября террористы атаковали:

мост через Белгород-Днестровский лиман в Затоке в Одесской области;

Краматорск.

В частности на территорию Украины были запущены 43 ударных БпЛА.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие: