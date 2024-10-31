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В Киевской области обломки дрона упали на территории городка для ВПЛ

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила все вражеские воздушные цели, которые атаковали Киевскую область. Обломки дрона были обнаружены на территории городка для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко.

По словам Кравченко, этой ночью враг в очередной раз атаковал Киевской области беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), впрочем, все цели были уничтожены. Пострадавших в результате атаки, а также разрушений жилой или критической инфраструктуры нет. 

"В одном из районов обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для ВПЛ. Повреждений не обнаружено", - добавил он. 

Сейчас оперативные службы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.

Обстрелы Украины в ночь на 31 октября

В ночь на 31 октября террористы атаковали:

  • мост через Белгород-Днестровский лиман в Затоке в Одесской области;
  • Краматорск.

В частности на территорию Украины были запущены 43 ударных БпЛА.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие:

  • двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 в Одесской области;
  • 17 БпЛА.

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