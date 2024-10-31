В Киевской области обломки дрона упали на территории городка для ВПЛ
Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила все вражеские воздушные цели, которые атаковали Киевскую область. Обломки дрона были обнаружены на территории городка для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко.
По словам Кравченко, этой ночью враг в очередной раз атаковал Киевской области беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), впрочем, все цели были уничтожены. Пострадавших в результате атаки, а также разрушений жилой или критической инфраструктуры нет.
"В одном из районов обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для ВПЛ. Повреждений не обнаружено", - добавил он.
Сейчас оперативные службы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.
Обстрелы Украины в ночь на 31 октября
В ночь на 31 октября террористы атаковали:
- мост через Белгород-Днестровский лиман в Затоке в Одесской области;
- Краматорск.
В частности на территорию Украины были запущены 43 ударных БпЛА.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие:
- двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 в Одесской области;
- 17 БпЛА.
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