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У Києві та області - тривога. У мережі пишуть про можливий рух БПЛА

Фото: 23 лютого в Київській області оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Повітряна тривога оголошена в Київській області сьогодні, 23 лютого. У мережі тим часом пишуть про невідомий об'єкт у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

11:38. У мережі пишуть про роботу ППО в Київській області

Очікуємо офіційних коментарів.

Оновлено 11:29. Повітряна тривога оголошена у Києві.

Станом на 11:26 мапа повітряних тривог виглядає так:

Тим часом у мережі пишуть, що причиною тривоги є повітряний об’єкт, але поки незрозуміло, який саме. Не виключено, що це може бути ворожий БПЛА.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо причин тривоги в Київській області не було.

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомили, що російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але зазначили, що він буде невеликий.

Додамо, нещодавно в Повітряних силах ЗСУ заспокоїли українців, масованої атаки сотнями літаків російськими військами на річницю вторгнення не буде.

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Київська областьвоздушная тревога