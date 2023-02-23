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В Киеве и области - тревога. В сети пишут о возможном движении БПЛА

Фото: 23 февраля в Киевской области объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Воздушная тревога объявлена в Киевской области сегодня, 23 февраля. В сети в это время пишут о неизвестном объекте в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

11:38. В сети пишут о работе ПВО в Киевской области

Ожидаем официальных комментариев.

Обновлено 11:29. Воздушная тревога объявлена в Киеве.

По состоянию на 11:26, карта воздушных тревог выглядит так:

Между тем, в сети пишут, что причиной тревоги является воздушный объект, но пока неясно, какой именно. Не исключено, что это может быть вражеский БПЛА.

Отметим, что официальных комментариев по поводу причин тревоги в Киевской области не было.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что российские войска готовятся к ракетному удару на 23-24 февраля. Но отметили, что он будет небольшой.

Добавим, недавно в Воздушных силах ВСУ успокоили украинцев, массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения не будет.

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Киевская областьвоздушная тревога