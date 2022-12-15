У Київській області три населені пункти залишаються без світла через негоду

У Київській області аварійні відключення електроенергії через негоду. Без електрики залишаються три населені пункти в Бориспільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. Наразі без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, це 3800 родин", - написав Кулеба.

Він зазначив, що погода впливає також і на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів РФ мережі. Наразі 50% абонентів планово без електропостачання.

"Спільно з енергетиками робимо все, щоб відновити електрику й повернутися до вимкнень із графіком. Вкотре наголошую, що багато залежить від нас. Продовжуємо тотальну економію та не включаємо все одразу, коли електрика з’являється", - додав голова ОВА.