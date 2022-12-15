В Киевской области три населенных пункта остаются без света из-за непогоды

В Киевской области аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды. Без электричества остаются три населенных пункта в Бориспольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии в регионе. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики оперативно восстанавливают повреждения. Сейчас без электричества из-за непогоды остаются три населенных пункта в Бориспольском районе, это 3800 семей", - написал Кулеба.

Он отметил, что погода влияет также и на темпы восстановления поврежденной в результате обстрелов РФ сети. Пока 50% абонентов планово без электроснабжения.

"Совместно с энергетиками делаем все, чтобы восстановить электричество и вернуться к отключениям с графиком. Еще раз подчеркиваю, что многое зависит от нас. Продолжаем тотальную экономию и не включаем все сразу, когда электричество появляется", - добавил глава ОВА.