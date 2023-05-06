В Київській області, на польовій дорозі між селами Плоске - Гоголів, на протитанковій міні підірвався 50-річний тракторист.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Київської області.
Зазначається, що інцидент стався близько о 21:25.
"50-річний водій агрофірми, повертаючись на підприємство, наїхав на залишену під час окупації протитанкову міну. Відомо, що дана територія деякий час була окупована", - пише пресслужба.
Внаслідок вибуху тракторист отримав тілесні ушкодження й був госпіталізований до лікарні. Наразі загрози його здоровʼю та життю немає.
Фото: в Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні (t.me/policekyivregion)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області, у Бериславському районі, під час проведення польових робіт трактор підірвався на російській міні. У результаті водій отримав поранення.
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