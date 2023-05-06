Зазначається, що інцидент стався близько о 21:25.

"50-річний водій агрофірми, повертаючись на підприємство, наїхав на залишену під час окупації протитанкову міну. Відомо, що дана територія деякий час була окупована", - пише пресслужба.

Внаслідок вибуху тракторист отримав тілесні ушкодження й був госпіталізований до лікарні. Наразі загрози його здоровʼю та життю немає.

Фото: в Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні (t.me/policekyivregion)