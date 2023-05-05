У Херсонській області тракторист підірвався на російській міні
У Бериславському районі Херсонської області під час проведення польових робіт трактор підірвався на російській міні. У результаті водій отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.
Як повідомляється, подія трапилася у селі Максима Горького Новорайської громади. Під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку.
Через підрив на міні 30-річний чоловік дістав поранення. До медзакладу його доставили військові, нині лікарі надають йому необхідну допомогу.
"Вкотре нагадуємо, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою! Території, котрі ще не обстежили сапери, ймовірно, всіяні російськими боєприпасами. Найбільше вибухівки - у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг", - наголосили в ОВА.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 4 травня в Ізюмському районі, у полі, під час проведення польових робіт підірвався трактор. В результаті інциденту водія госпіталізовано.
Того ж дня трактор, який обробляв поле на околицях Чернігова, підірвався на міні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.