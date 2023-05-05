У Херсонській області тракторист підірвався на російській міні

У Бериславському районі Херсонської області під час проведення польових робіт трактор підірвався на російській міні. У результаті водій отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Вкотре нагадуємо, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою! Території, котрі ще не обстежили сапери, ймовірно, всіяні російськими боєприпасами. Найбільше вибухівки - у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг", - наголосили в ОВА.

Через підрив на міні 30-річний чоловік дістав поранення. До медзакладу його доставили військові, нині лікарі надають йому необхідну допомогу.

Як повідомляється, подія трапилася у селі Максима Горького Новорайської громади. Під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 4 травня в Ізюмському районі, у полі, під час проведення польових робіт підірвався трактор. В результаті інциденту водія госпіталізовано.

Того ж дня трактор, який обробляв поле на околицях Чернігова, підірвався на міні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.