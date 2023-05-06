В Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине

Отмечается, что инцидент произошел около 21:25.

"50-летний водитель агрофирмы, возвращаясь на предприятие, наехал на оставленную во время оккупации противотанковую мину. Известно, что данная территория некоторое время была оккупирована", - пишет пресс-служба.

В результате взрыва тракторист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Пока угрозы его здоровью и жизни нет.

Фото: в Киевской области тракторист взорвался на противотанковой мини (t.me/policekyivregion)