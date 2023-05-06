В Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине

В Киевской области, на полевой дороге между селами Плоске - Гоголев, на противотанковой мине подорвался 50-летний тракторист.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.
Отмечается, что инцидент произошел около 21:25.
"50-летний водитель агрофирмы, возвращаясь на предприятие, наехал на оставленную во время оккупации противотанковую мину. Известно, что данная территория некоторое время была оккупирована", - пишет пресс-служба.
В результате взрыва тракторист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Пока угрозы его здоровью и жизни нет.
Фото: в Киевской области тракторист взорвался на противотанковой мини (t.me/policekyivregion)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области, в Бериславском районе, во время проведения полевых работ, трактор подорвался на российской мине. В результате водитель получил ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.