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В Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине

Фото: в Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области, на полевой дороге между селами Плоске - Гоголев, на противотанковой мине подорвался 50-летний тракторист.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:25.

"50-летний водитель агрофирмы, возвращаясь на предприятие, наехал на оставленную во время оккупации противотанковую мину. Известно, что данная территория некоторое время была оккупирована", - пишет пресс-служба.

В результате взрыва тракторист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Пока угрозы его здоровью и жизни нет.

Фото: в Киевской области тракторист взорвался на противотанковой мини (t.me/policekyivregion)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области, в Бериславском районе, во время проведения полевых работ, трактор подорвался на российской мине. В результате водитель получил ранения.

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