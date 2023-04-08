У суботу, 8 квітня, у Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Київської області.
"Сьогодні під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в поліції, поряд з місцем події знайшли ще 13 ворожих мін.
У результаті підриву 34 - річний водій отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.
Наразі на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки Київської області.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 8 квітня, у Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці.
Також раніше ми писали, що у Чугуївському районі Харківської області на міні підірвалися троє людей. Інцидент стався в полі біля села Миколаївка Чкаловської громади.
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