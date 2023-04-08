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У Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні

Фото: у Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 8 квітня, у Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Київської області.

"Сьогодні під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в поліції, поряд з місцем події знайшли ще 13 ворожих мін.

У результаті підриву 34 - річний водій отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.

Наразі на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки Київської області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 8 квітня, у Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці.

Також раніше ми писали, що у Чугуївському районі Харківської області на міні підірвалися троє людей. Інцидент стався в полі біля села Миколаївка Чкаловської громади.

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