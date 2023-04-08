У Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні

"Сьогодні під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в поліції, поряд з місцем події знайшли ще 13 ворожих мін.

У результаті підриву 34 - річний водій отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.

Наразі на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки Київської області.