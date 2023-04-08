Фото: У Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці (Віталій Носач, РБК-Україна)

У суботу, 8 квітня, у Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.