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У Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці

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Харківська область, Субота 08 квітня 2023 15:08
У Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці Фото: У Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 8 квітня, у Харківській області двоє людей підірвалися на вибухівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У м. Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Госпіталізована з мінно-вибуховою травмою", - йдеться у повідомленні.

Також у смт Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет.

"Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що у четвер, 6 квітня, у Харківській області двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечних предметах.

До цього у Харківській області 16-річний хлопець отримав міно-вибухову травму.

Раніше сапер підірвався на міні у Харківській області.

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