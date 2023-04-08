В Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине

"Сегодня во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня произошел подрыв трактора на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, рядом с местом происшествия обнаружили еще 13 вражеских мин.

В результате подрыва 34-летний водитель получил повреждение и госпитализирован в больницу. Техника получила сильные механические повреждения.

В данный момент на месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевской области.