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В Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине

Фото: в Киевской области тракторист взорвался на противотанковой мине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 8 апреля, в Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина получил повреждения и госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киевской области.

"Сегодня во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня произошел подрыв трактора на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, рядом с местом происшествия обнаружили еще 13 вражеских мин.

В результате подрыва 34-летний водитель получил повреждение и госпитализирован в больницу. Техника получила сильные механические повреждения.

В данный момент на месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 8 апреля, в Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке.

Также ранее мы писали, что в Чугуевском районе Харьковской области на мине подорвались три человека. Инцидент произошел в поле возле села Николаевка Чкаловской общины.

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