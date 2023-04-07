У полі в Чугуївському районі підірвалися на міні троє людей

У Чугуївському районі Харківської області на міні підірвалися троє людей. Інцидент стався в полі біля села Миколаївка Чкаловської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Харківській області у Facebook .

"7 квітня в Чугуївському районі стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Подія сталася в полі біля села Миколаївка Чкаловської громади", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, унаслідок вибуху троє цивільних осіб (двоє чоловіків і жінка) дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Остаточні обставини надзвичайної події з'ясовують.

Нагадаємо, напередодні на Харківщині двоє цивільних підірвалися на вибухонебезпечних предметах.

Крім того, на Харківщині 16-річний хлопець отримав міно-вибухову травму.

Раніше сапер підірвався на міні у Харківській області.

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