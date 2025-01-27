У Київській області на тлі атаки дронів РФ працює ППО

В ніч на 27 січня у Київській області зафіксовано ворожі дрони. Сили ППО їх збивають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 00:25.

Також українців закликали подбати про власну безпеку і перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Крім того, дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:36 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.