В Киевской области на фоне атаки дронов РФ работает ПВО

В ночь на 27 января в Киевской области зафиксированы вражеские дроны. Силы ПВО их сбивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении в 00:25.

Также украинцев призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Кроме того, соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.