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У Київській області на тлі атаки дронів РФ працює ППО

Фото: росіяни знову атакують низку регіонів України ударними БпЛА (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 3 січня у Київській області чути роботу ППО. Українські військові збивають ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 03:44.

У КОВА закликали українців не фотографувати та не знімати на відео роботу захисників України. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:53 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирської, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Донецькій областях.

Нагадаємо, що минулої ночі в Київській області теж фіксували дрони і по них працювали сили ППО. Пізніше, тривогу оголосили безпосередньо в Києві

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