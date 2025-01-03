В Киевской области на фоне атаки дронов РФ работает ПВО

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 03:44.

В КОВА призвали украинцев не фотографировать и не снимать на видео работу защитников Украины. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:53 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Донецкой областях.