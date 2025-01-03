В Киевской области на фоне атаки дронов РФ работает ПВО

В ночь на 3 января в Киевской области слышна работа ПВО. Украинские военные сбивают вражеские ударные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 03:44.
В КОВА призвали украинцев не фотографировать и не снимать на видео работу защитников Украины. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
По состоянию на 03:53 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Донецкой областях.
Напомним, что прошлой ночью в Киевской области тоже фиксировали дроны и по ним работали силы ПВО. Позже, тревогу объявили непосредственно в Киеве.
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