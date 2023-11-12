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У Київській області тисячі сімей залишилися без світла через негоду

Київ, Неділя 12 листопада 2023 13:53
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У Київській області тисячі сімей залишилися без світла через негоду Фото: у Київській області відключення світла через негоду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Негода у Київській області 12 листопада призвели до відключень світла. Без електроенергії залишилися тисячі сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Сьогодні в Київській області продовжує йти дощ з поривами вітру до 20 м/с. Енергетики зафіксували відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах.

"Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють в посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.

Синоптики прогнозують, що негода триватиме до кінця доби. Енергетики заявили, що готові до ліквідації можливих наслідків. Жителів Київської області просять бути обачними.

Штормове попередження

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних, 11 та 12 листопада, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.

За прогнозами синоптиків, сьогодні більшість областей накриє дощ. Очікуються шкали до 15-20 м/с.

Карпати сьогодні зранку замітає снігом. Рятувальники попереджають про обмежену видимість, а туристів закликають не йти в гори через негоду.

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ДТЕК Київська область Негода в Україні відключеня світла
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