ua en ru
Вс, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области тысячи семей остались без света из-за непогоды

Киев, Воскресенье 12 ноября 2023 13:53
UA EN RU
В Киевской области тысячи семей остались без света из-за непогоды Фото: в Киевской области отключения света из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода в Киевской области 12 ноября привела к отключениям света. Без электроэнергии остались тысячи семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети.

Сегодня в Киевской области продолжается дождь с порывами ветра до 20 м/с. Энергетики зафиксировали отключение 8 линий 10 кВ в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах.

"Там без света около 8 тысяч домов. Энергетики работают в усиленном составе, чтобы как можно скорее вернуть свет", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что непогода продлится до конца суток. Энергетики заявили, что готовы к ликвидации возможных последствий. Жителей Киевской области просят быть осмотрительными.

Штормовое предупреждение

Напомним, синоптики предупреждали, что в выходные, 11 и 12 ноября, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение в части страны.

По прогнозам синоптиков, сегодня большинство областей накроет дождь. Ожидаются шкалы до 15-20 м/с.

Карпаты сегодня утром заметает снегом. Спасатели предупреждают об ограниченной видимости, а туристов призывают не идти в горы из-за непогоды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киевская область Непогода в Украине відключеня світла
NEWS
Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств
Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом