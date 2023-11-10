Шквали і місцями мокрий сніг. У частині України оголосили штормове попередження

Погода в Україні на вихідних, 11 та 12 листопада, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

За прогнозами синоптиків, вранці та вдень 11 листопада та впродовж доби 12 листопада в Україні, крім західних областей, будуть пориви вітру 15-22 м/с. У неділю на півдні, сході та в центрі шквали будуть досягати 25 м/с;

Також 12 листопада у північних, центральних, вночі й у південних областях нашої країни очікуються значні дощі. У Карпатах на вихідних пройде мокрий сніг.

Синоптики оголосили у частині України штормове попередження (перший рівень небезпеки).

Вбивчий шторм в Європі

Нагадаємо, тиждень назад європейські країни накрив потужний шторм Кіаран. Він приніс сильні зливи та потужні вітри зі швидкістю до 200 км/год.

Наслідки серйозної негоди зафіксували у Франції, Бельгії, Німеччині, Британії, Нідерландах, Португалії та Італії. Шторм дістався і до сусідньої Польщі, але, на щастя, не спричинив великих наслідків.

Внаслідок урагану загинули 10 осіб, серед них 5-річна дитина з України.