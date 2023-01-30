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В Киевской области будут судить военного РФ за издевательство над несовершеннолетним

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Киевская область, Понедельник 30 января 2023 19:24
В Киевской области будут судить военного РФ за издевательство над несовершеннолетним Фото: В Киевской области будут судить еще одного военного РФ за издевательство над несовершеннолетним (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

После захвата части Киевской области военный РФ начал издеваться над несовершеннолетним. Ему объявили о подозрении, а дело было передано в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Угрожая потерпевшему оружием, он требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей терробороны. Обвиняемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где, по его приказу, военнослужащие РФ схватили парня", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос. После этого посадили парня в бронированный автомобиль и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию об ВСУ.

Командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике будут судить по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению.

Напомним, что в Киевской области будут судить еще одного военного РФ за издевательство над гражданскими.

Ранее сообщалось, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении участника ЧВК "Вагнер". Он попал в плен к украинским военным в Донецкой области.

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