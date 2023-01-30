В Киевской области будут судить военного РФ за издевательство над несовершеннолетним

После захвата части Киевской области военный РФ начал издеваться над несовершеннолетним. Ему объявили о подозрении, а дело было передано в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Угрожая потерпевшему оружием, он требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей терробороны. Обвиняемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где, по его приказу, военнослужащие РФ схватили парня", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос. После этого посадили парня в бронированный автомобиль и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию об ВСУ.

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