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В Київській області судитимуть ще одного військового РФ за знущання над цивільними

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Київська область, Субота 21 січня 2023 20:15
В Київській області судитимуть ще одного військового РФ за знущання над цивільними Фото: В Київській області судитимуть ще одного військового РФ за знущання над цивільними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Після захоплення частини Київської області військовий РФ почав знущатись над цивільними та погрожував чоловіку вбивством. Йому оголосили про підозру, а справу було передано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Обвинувачений – 20-річний військовий 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 2-ї гвардійської армії Центрального військового округу ЗС РФ родом із селища Новохоперського Воронезької області", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що 10 березня російські військовослужбовці увірвались на подвірʼя будинку місцевої медсестри. Чоловіка, який проживав з нею, окупанти запідозрили у співпраці з ЗСУ. Обвинувачений поставив його на коліна. Окупанти почали бити чоловіка ногами і стріляти над головою. Жінка була свідком цього. Її утримували, не даючи втрутитися.

"Наступного дня той самий російський військовий прийшов до будинку постраждалої з її телефоном, звинувачуючи її також у співпраці із ЗСУ. Він відвів її до покинутого будинку з наміром начебто "розібратися". Обвинувачений зґвалтував жінку, погрожуючи вбивством чоловіка. В цей час постійно тримав біля тіла жінки пістолет, погрожуючи ним", - додали у прокуратурі.

Справу передано до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Нагадаємо, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо учасника ПВК "Вагнер". Він потрапив у полон до українських військових у Донецькій області.

Також нагадаємо, що ЄСПЛ виніс рішення у справі про окупацію Донбасу, його планують оголосити 25 січня.

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