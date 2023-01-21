В Київській області судитимуть ще одного військового РФ за знущання над цивільними
Після захоплення частини Київської області військовий РФ почав знущатись над цивільними та погрожував чоловіку вбивством. Йому оголосили про підозру, а справу було передано до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Обвинувачений – 20-річний військовий 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 2-ї гвардійської армії Центрального військового округу ЗС РФ родом із селища Новохоперського Воронезької області", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повідомляють, що 10 березня російські військовослужбовці увірвались на подвірʼя будинку місцевої медсестри. Чоловіка, який проживав з нею, окупанти запідозрили у співпраці з ЗСУ. Обвинувачений поставив його на коліна. Окупанти почали бити чоловіка ногами і стріляти над головою. Жінка була свідком цього. Її утримували, не даючи втрутитися.
"Наступного дня той самий російський військовий прийшов до будинку постраждалої з її телефоном, звинувачуючи її також у співпраці із ЗСУ. Він відвів її до покинутого будинку з наміром начебто "розібратися". Обвинувачений зґвалтував жінку, погрожуючи вбивством чоловіка. В цей час постійно тримав біля тіла жінки пістолет, погрожуючи ним", - додали у прокуратурі.
Справу передано до Броварського міськрайонного суду Київської області.
Нагадаємо, що прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо учасника ПВК "Вагнер". Він потрапив у полон до українських військових у Донецькій області.
Також нагадаємо, що ЄСПЛ виніс рішення у справі про окупацію Донбасу, його планують оголосити 25 січня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.