Загрожує 12 років ув'язнення: в Україні під суд піде взятий у полон "вагнерівець"

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо учасника ПВК "Вагнер". Він потрапив у полон до українських військових у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, затриманий відбував покарання у виправній колонії №4 у Костромській області РФ. Там його судили за викрадення автомобіля. Чоловік погодився добровільно вступити до лав "вагнерівців", оскільки йому обіцяли зарплату в розмірі 100 тисяч рублів.

Також йому обіцяли додатково 100 000 рублів після закінчення шестимісячного контракту. Окрім цього усім ув’язненим, хто вступив у ПВК "Вагнер" обіцяли повне помилування після закінчення контракту і так званий "чистий лист".

Затриманий був направлений на навчання у Луганську область. Воно проходило в одній з розграбованих місцевих лікарень. Сили оборони України взяли його в полон у грудні 2022 року під час боїв у Донецькій області.