Загрожує 12 років ув'язнення: в Україні під суд піде взятий у полон "вагнерівець"
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо учасника ПВК "Вагнер". Він потрапив у полон до українських військових у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України.
За даними слідства, затриманий відбував покарання у виправній колонії №4 у Костромській області РФ. Там його судили за викрадення автомобіля. Чоловік погодився добровільно вступити до лав "вагнерівців", оскільки йому обіцяли зарплату в розмірі 100 тисяч рублів.
Також йому обіцяли додатково 100 000 рублів після закінчення шестимісячного контракту. Окрім цього усім ув’язненим, хто вступив у ПВК "Вагнер" обіцяли повне помилування після закінчення контракту і так званий "чистий лист".
Затриманий був направлений на навчання у Луганську область. Воно проходило в одній з розграбованих місцевих лікарень. Сили оборони України взяли його в полон у грудні 2022 року під час боїв у Донецькій області.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські захисники продовжують утримувати оборону на Донбасі. Водночас на деяких ділянках фронту на сході ЗСУ атакують окупантів.
Так, за даними на ранок вівторка, 17 січня, ЗСУ ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 116 950 військових.
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