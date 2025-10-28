У Київській області стартує опалювальний сезон: як підключатимуть будинки до тепла

Відсьогодні, 28 жовтня, у Київській області офіційно стартує опалювальний сезон. Йдеться про подачу тепла до житлового фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Київської обласної державної (військової) адміністрації Миколи Калашника у Facebook.
Згідно з інформацією посадовця, відсьогодні у Київській області офіційно стартує опалювальний сезон у житловому фонді.
Уточнюється, що підключення будинків відбуватиметься:
"Попри відносно теплу погоду, закликаю мешканців області раціонально використовувати енергоресурси", - наголосив Калашник.
Він нагадав, що ворог продовжує регулярно атакувати критичну інфраструктуру - енергетичні об'єкти та газорозподільчу систему.
"Ощадливе ставлення до ресурсів - це питання нашої енергетичної безпеки та стійкості", - пояснив фахівець.
Калашник нагадав, що впродовж жовтня до тепла підключались об'єкти соціальної інфраструктури, які мають індивідуальні системи опалення:
"Ті, що отримують тепло через центральну мережу разом із житловим фондом, підключатимуться вже зараз", - наголосив очільник ОДА.
Калашник поділився, що підготовка до зими у Київській області розпочалася одразу після завершення попереднього опалювального сезону.
Він пояснив, що у громадах системно проводили:
Крім того, питання готовності "постійно розглядалося на засіданнях оперативного штабу Ради оборони Київської області".
Насамкінець посадовець розповів, що під час наради з представниками громад, підприємств теплопостачання та компанії "Нафтогаз Трейдинг" було обговорено "спільні дії для стабільного проходження опалювального сезону".
"Зокрема в частині вчасних розрахунків за отриману послугу", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що офіційний старт опалювального сезону в Україні заплановано на 28 жовтня. При цьому в деяких громадах вже почали подавати тепло для закладів соціальної сфери.
Тим часом Кабінет міністрів затвердив зимові тарифи на світло - вартість електроенергії для українців.
Читайте також, скільки областей України починають опалювальний сезон і підключають тепло до будинків.