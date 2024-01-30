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В Київській області сталась пожежа внаслідок нічної атаки, також є руйнування

Фото: в Київській області сталась пожежа внаслідок нічної атаки, також є руйнування (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе сталась пожежа на території одного з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Як пише ОВА, під час атаки на території регіону працювала протиповітряна оборона. На жаль, через падіння уламків БпЛА на території одного з підприємств виникла пожежа. Також були пошкоджені адміністративна будівля, ангар та ще три автомобілі. 

Пожежу було оперативно ліквідовано. 

За попередніми даними, внаслідок нічної атаки жертв чи постраждалих серед цивільних немає. 

"Всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки", - додає ОВА. 

Подробиці наслідків 

"Відомо, що через атаку ворога виникла пожежа одного зі складських приміщень. У іншому адміністративному приміщенні спеціалісти-криміналісти зафіксували загоряння покрівлі", - розповіли в поліції Київської області. 

 

Фото: в Київській області сталась пожежа внаслідок нічної атаки, також є руйнування (t.me/kyivregionpolice)

Атака на Україні у ніч на 30 січня 

У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну 35-ма ударними дронами типу Shahed-136/131. Ворог запустив БпЛА з трьох напрямків: 

  • Приморсько-Ахтарськ, Росія; 
  • Курськ, Росія; 
  • Чауда, Крим. 

Також застосував дві зенітні керовані ракети С-300 по території Донецької області. 

Протиповітряна оборона знищила 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

"Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією", - розповіла пресслужба.

До відбиття атаки залучали: 

  • авіацію; 
  • зенітні ракетні підрозділи; 
  • мобільні вогневі групи.  

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