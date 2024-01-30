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В Киевской области произошел пожар в результате ночной атаки, также есть разрушения

Фото: в Киевской области произошел пожар в результате ночной атаки, также есть разрушения (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области в результате ночной атаки дронов-камикадзе произошел пожар на территории одного из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Как пишет ОВА, во время атаки на территории региона работала противовоздушная оборона. К сожалению, из-за падения обломков БпЛА на территории одного из предприятий возник пожар. Также были повреждены административное здание, ангар и еще три автомобиля. 

Пожар был оперативно ликвидирован. 

По предварительным данным, в результате ночной атаки жертв или пострадавших среди гражданских нет. 

"Все оперативные группы работают на месте, фиксируя последствия ночной атаки", - добавляет ОВА. 

Подробности последствий 

"Известно, что из-за атаки врага возник пожар одного из складских помещений. В другом административном помещении специалисты-криминалисты зафиксировали возгорание кровли", - рассказали в полиции Киевской области.

 

Фото: в Киевской области произошел пожар в результате ночной атаки, также есть разрушения (t.me/kyivregionpolice)

Атака на Украине в ночь на 30 января

В ночь на 30 января россияне атаковали Украину 35-ю ударными дронами типа Shahed-136/131. Враг запустил БпЛА по трем направлениям:

  • Приморско-Ахтарск, Россия;
  • Курск, Россия;
  • Чауда, Крым.

Также применил две зенитные управляемые ракеты С-300 по территории Донецкой области.

Противовоздушная оборона уничтожила 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

"Часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с Россией", - рассказала пресс-служба.

К отражению атаки привлекали:

  • авиацию;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • мобильные огневые группы.

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