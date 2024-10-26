У Київській області спалахнули пожежі через атаку дронів: постраждала дитина

Нічна атака Росії

Нагадаємо, про пуски ворожих дронів стало відомо ще з вечора 25 жовтня. Станом на ранок бойова робота триває.

У Києві працювала протиповітряна оборона. У Солом'янському районі через атаку росіян пошкоджений багатоповерховий будинок. Загинула людина, п'ятеро осіб постраждали.

Росіяни також вдарили по Дніпру, пошкоджено будинки та медичний заклад. Внаслідок атаки троє осіб загинули, 18 людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.