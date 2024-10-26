У Дніпрі розповіли про наслідки нічної ракетної атаки на місто: фото, відео
Внаслідок ракетних ударів у Дніпрі частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки і один з медзакладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
З-під завалу двоповерхового житлового будинку рятувальники дістали 3 загиблих. Ще одну жінку вдалося врятувати. Її дістали із зруйнованого будинку та передали медикам.
Загалом, попередньо, поранення отримали 18 людей, серед них 4 дитини, повідомили у ДСНС.
За даними Лисака, у Дніпрі загинули троє людей, серед них – дитина. 19 людей постраждали, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані.
Лисак пише, що житлову двоповерхівку внаслідок нічної ракетної атаки знищено. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні.
Нагадаємо, 25 жовтня ввечері під час російської масованої атаки ударними БПЛА по території України один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири. Загинула людина.
Також пізно ввечері, 25 жовтня, звуки вибухів було чути у Дніпрі та Запоріжжі. Військові попереджали, що у напрямку міст летять ракети.
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