У Дніпрі розповіли про наслідки нічної ракетної атаки на місто: фото, відео

Внаслідок ракетних ударів у Дніпрі частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки і один з медзакладів.

За даними Лисака, у Дніпрі загинули троє людей, серед них – дитина. 19 людей постраждали, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані.

З-під завалу двоповерхового житлового будинку рятувальники дістали 3 загиблих. Ще одну жінку вдалося врятувати. Її дістали із зруйнованого будинку та передали медикам.

Нагадаємо, 25 жовтня ввечері під час російської масованої атаки ударними БПЛА по території України один із безпілотників ударив по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва. Там почалася пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири. Загинула людина.

Також пізно ввечері, 25 жовтня, звуки вибухів було чути у Дніпрі та Запоріжжі. Військові попереджали, що у напрямку міст летять ракети.

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