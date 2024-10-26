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В Киевской области вспыхнули пожары из-за атаки дронов: есть жертва, пострадал ребенок

Фото: в Киевской области из-за ночной атаки пострадал ребенок (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области возникли пожары в результате атаки дронов в ночь на 26 октября. Из-за ночных обстрелов пострадал ребенок, есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели за ночь ликвидировали два пожара в Киевской области, возникших из-за атаки.

В Ирпени упали обломки, загорелся двухэтажный гараж, пристроенный к хостелу. Пожар удалось ликвидировать в 1:12.

В Бориспольском районе поврежден частный жилой дом, гараж, в двухэтажном общежитии выбиты окна. Пострадал ребенок 2011 года рождения.

В Обуховском районе вспыхнул пожар на крыше дома, огонь потушили.

Обновлено в 9:40

Как сообщила ГСЧС, в Бориспольском районе погиб один человек (умер в больнице).

 

Фото: в Киевской области из-за ночной атаки пострадал ребенок (t.me/dsns_telegram)

Ночная атака России

Напомним, о пусках вражеских дронов стало известно еще с вечера 25 октября. По состоянию на утро боевая работа продолжается.

В Киеве работала противовоздушная оборона. В Соломенском районе из-за атаки россиян поврежден многоэтажный дом. Погиб человек, пять человек пострадали.

Россияне также ударили по Днепру, повреждены дома и медицинское учреждение. В результате атаки три человека погибли, 18 человек получили ранения.

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