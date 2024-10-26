В Киевской области вспыхнули пожары из-за атаки дронов: есть жертва, пострадал ребенок

Ночная атака России

Напомним, о пусках вражеских дронов стало известно еще с вечера 25 октября. По состоянию на утро боевая работа продолжается.

В Киеве работала противовоздушная оборона. В Соломенском районе из-за атаки россиян поврежден многоэтажный дом. Погиб человек, пять человек пострадали.

Россияне также ударили по Днепру, повреждены дома и медицинское учреждение. В результате атаки три человека погибли, 18 человек получили ранения.

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