У Київській області спалахнули пожежі через атаку дронів: постраждала дитина

Фото: у Київській області через нічну атаку постраждала дитина (t.me/dsns_telegram)

У Київській області виникли пожежі внаслідок атаки дронів в ніч на 26 жовтня. Через нічний обстріл постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники за ніч ліквідували дві пожежі у Київській області, які виникли через атаку. В Ірпені впали уламки, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостела. Пожежу вдалося ліквідувати о 01:12. У Бориспільському районі пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження. В Обухівському районі спалахнула пожежу на даху будинку, вогонь загасили. Фото: у Київській області через нічну атаку постраждала дитина (t.me/dsns_telegram)