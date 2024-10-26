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У Київській області спалахнули пожежі через атаку дронів: постраждала дитина

Ірпінь, Субота 26 жовтня 2024 08:45
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У Київській області спалахнули пожежі через атаку дронів: постраждала дитина Фото: у Київській області через нічну атаку постраждала дитина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області виникли пожежі внаслідок атаки дронів в ніч на 26 жовтня. Через нічний обстріл постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники за ніч ліквідували дві пожежі у Київській області, які виникли через атаку.

В Ірпені впали уламки, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостела. Пожежу вдалося ліквідувати о 01:12.

У Бориспільському районі пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.

В Обухівському районі спалахнула пожежу на даху будинку, вогонь загасили.

Фото: у Київській області через нічну атаку постраждала дитина (t.me/dsns_telegram)

Нічна атака Росії

Нагадаємо, про пуски ворожих дронів стало відомо ще з вечора 25 жовтня. Станом на ранок бойова робота триває.

У Києві працювала протиповітряна оборона. У Солом'янському районі через атаку росіян пошкоджений багатоповерховий будинок. Загинула людина, п'ятеро осіб постраждали.

Росіяни також вдарили по Дніпру, пошкоджено будинки та медичний заклад. Внаслідок атаки троє осіб загинули, 18 людей отримали поранення.

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