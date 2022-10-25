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У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

Фото: у Київській області сьогодні лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні у Київській області пройдуть навчання для саперів, а також знищення вибухонебезпечних предметів. Через це жителів деяких громад можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Зазначається, що у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

До того ж, у Бориспільському районі спеціалісти ДСНС знищуватимуть ВНП.

Нагадаємо, ООН хоче допомогти Україні провести розмінування певних територій та надасть необхідну для цього техніку.

Зазначимо, що росіяни замінували майже всі місця масових поховань українців.

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Київська областьВибух