В Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину

В понедельник, 3 октября, с 15:00 на территории Вышгородского района Киевской области проводятся учения для саперов. Жители могут слышать взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

"В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах Киевской области возможны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, СБУ разоблачила в Киеве агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона. СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей.

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