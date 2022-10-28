В Киевской области сегодня будут слышны взрывы: в чем причина

Жители Киевской области сегодня, 28 октября, могут слышать взрывы. В регионе проведут взрывные работы и разминирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Сегодня с 9:00 до 16:00 в Ольшаницком месторождении гранитов в Рокитнянской общине планируют провести взрывы. Они связаны с технологическими действиями.

Кроме того, на территории Бучанского и Вышгородского районов саперы в течение дня будут обезвреживать взрывоопасные предметы.

Жителей призвали сохранять спокойствие и реагировать на сигналы воздушной тревоги.