В Киевской области сегодня будут слышны взрывы: в чем причина
Жители Киевской области сегодня, 28 октября, могут слышать взрывы. В регионе проведут взрывные работы и разминирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.
Сегодня с 9:00 до 16:00 в Ольшаницком месторождении гранитов в Рокитнянской общине планируют провести взрывы. Они связаны с технологическими действиями.
Кроме того, на территории Бучанского и Вышгородского районов саперы в течение дня будут обезвреживать взрывоопасные предметы.
Жителей призвали сохранять спокойствие и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, вчера оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. В результате был поврежден большой энергетический объект.
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