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Нічний обстріл Київської області: рятувальники ліквідували наслідку удару

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Четвер 27 жовтня 2022 15:13
Нічний обстріл Київської області: рятувальники ліквідували наслідку удару Фото: рятувальники ліквідували наслідку удару по Київській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 27 жовтня, російські військові завдали ударів по об'єктах інфраструктури в Київській області. Рятувальники завершили ліквідовувати наслідки обстрілу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"У Київській області ліквідовано наслідки ворожих обстрілів по об’єктам інфраструктури, що здійснені сьогодні вночі дронами "Шахед", - пише пресслужба.

Зазначається, що до ліквідації наслідків були залучені 48 чоловік особового складу й 8 одиниць техніки.

"Жертв та постраждалих немає", - додає ДСНС.

Фото: рятувальники ліквідували наслідку удару по Київській області (t.me/dsns_telegram)

Нічний удар по Київській області

Вночі у Київській області, під час повітряної тривоги, пролунали вибухи. Через деякий час голова ОВА Олексій Кулеба заявив про декілька "прильотів".

"На місце події оперативно виїхали співробітники поліції. Наразі рятувальники ліквідують пожежу, правоохоронці фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку в одному з районів. За попередніми даними, жертв та потерпілих немає", - розкрив подробиці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, росіяни влучили у великий енергетичний об'єкт. Про наслідки удару для Києва та низки областей можна дізнатися за посиланням.

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