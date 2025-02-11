У Київській області сапери знешкодили новітню російську ракету Х-69 (фото)

Обстріл України 11 лютого

У ніч на 11 лютого російська армія запустила по території України 124 ударних дронів та до 19 крилатих ракет.

Силам ППО вдалося збити 57 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 64 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавська, Чернігівська, Харківська та Черкаська області.

Зокрема, внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Окрім цього, через обстріл в Україні, було застосовано екстрені відключення електроенергії. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Росія знову намагається атакувати енергосистему України.

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