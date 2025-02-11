У Київській області сапери знешкодили новітню російську ракету Х-69 (фото)

У Київській області сапери знешкодили новітню російську крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як зазначили в ДСНС, великий підозрілий об'єкт помітили в полі місцеві жителі й відразу повідомили про це Службу порятунку "101".
Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС ідентифікували знахідку як новітню російську високоточну крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69.
Сапери успішно знешкодили ракету, після чого передали її спеціалістам для подальшого вивчення.
"Будьте пильними! У разі виявлення невідомих чи потенційно небезпечних предметів не наближайтеся до них, не чіпайте, а одразу телефонуйте "101". Ваша обачність може зберегти життя!", - наголосили у ДСНС.
Фото: у Київській області сапери знешкодили новітню російську ракету Х-69 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
У ніч на 11 лютого російська армія запустила по території України 124 ударних дронів та до 19 крилатих ракет.
Силам ППО вдалося збити 57 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Ще 64 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавська, Чернігівська, Харківська та Черкаська області.
Зокрема, внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.
Окрім цього, через обстріл в Україні, було застосовано екстрені відключення електроенергії. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, Росія знову намагається атакувати енергосистему України.
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