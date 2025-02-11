В Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-69 (фото)

Как отметили в ГСЧС, большой подозрительный объект заметили в поле местные жители и сразу сообщили об этом в Службу спасения "101".

Специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС идентифицировали находку как новейшую российскую высокоточную крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-69.

Саперы успешно обезвредили ракету, после чего передали ее специалистам для дальнейшего изучения.

"Будьте бдительны! В случае обнаружения неизвестных или потенциально опасных предметов не приближайтесь к ним, не трогайте, а сразу звоните "101". Ваша осмотрительность может сохранить жизнь!", - отметили в ГСЧС.

Фото: в Киевской области саперы обезвредили новейшую российскую ракету Х-69 (facebook.com/MNS.GOV.UA)