UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області розгортають нові блокпости та перевірятимуть громадські місця

Фото: у Київській області розгортають нові блокпости (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція та військові посилюють перевірки у громадських місцях у Київській області. У регіоні розгортають додаткові блокпости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА у Telegram.

У Київській з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи. Таке рішення ухвалили на раді оборони області.

До них залучать співробітників Служби безпеки України, поліції, Нацгвардії та бійців 114 окремої бригади тероборони.

У Київській області побільшає кількість блокпостів. Поліція та військові перевірятимуть громадські місця: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

"Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб", - пояснює ОВА.

Київська ОВА закликає з розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах. При собі потрібно обов'язково мати документи, які посвідчують особу.

Перевірки у Києві

Нагадаємо, схожі безпекові заходи, які анонсували у Київській області, раніше проводили у столиці. Так, з 25 по 28 грудня у Києві військові та поліція проводили безпекові навчання.

Зокрема, у столиці розгортали блокпости, інженерні загородження, перевіряли автівки, документи тощо.

Проте у Київській міській військовій адміністрації наголошували, що не поінформовані про випадки, коли на тимчасових блокпостах видавали повістки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниНацгвардіяКиївська областьполиция