UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Київській області росіяни під час обстрілу пошкодили високовольтні мережі

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час чергової повітряної атаки, яка відбулась у ніч на 8 листопада, росіяни пошкодили високовольтні мережі у Київській області. Наразі енергетики вже працюють над ремонтом ліній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Сьогодні уламки ворожих дронів знову пошкодили високовольтні мережі в Київській області. Енергетики оперативно переключили всі домівки на резервне живлення. При цьому світло в оселях не зникало", - пише ДТЕК. 

Зазначається, що пошкоджені лінії потребують ремонту. Енергетики вже працюють на місцях. 

Обстріл України 

З початку повномасштабного вторгнення обстріли українських міст і селищ стали частиною повсякденного життя. Російські терористи активно використовують різні види зброї, зокрема ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) та дрони-камікадзе.

У ніч на 8 листопада ворог атакував Україну: 

  •  балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • чотирма керованими авіаційними ракетами;
  • 92 ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й безпілотники невстановленого типу;
  • керованими авіабомбами. 

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 62 дрони й чотири керовані авіаційні ракети

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніКиївська областьДТЕК