В Киевской области россияне во время обстрела повредили высоковольтные сети

"Сегодня обломки вражеских дронов снова повредили высоковольтные сети в Киевской области. Энергетики оперативно переключили все дома на резервное питание. При этом свет в домах не исчезал", - пишет ДТЭК.

Отмечается, что поврежденные линии нуждаются в ремонте. Энергетики уже работают на местах.

Обстрел Украины

С начала полномасштабного вторжения обстрелы украинских городов и поселков стали частью повседневной жизни. Российские террористы активно используют различные виды оружия, в частности ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и дроны-камикадзе.

В ночь на 8 ноября враг атаковал Украину:

баллистической ракетой "Искандер-М";

четырьмя управляемыми авиационными ракетами;

92 ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и беспилотники неустановленного типа;

управляемыми авиабомбами.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 62 дрона и четыре управляемые авиационные ракеты.