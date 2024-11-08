В Киевской области россияне во время обстрела повредили высоковольтные сети

Во время очередной воздушной атаки, которая состоялась в ночь на 8 ноября, россияне повредили высоковольтные сети в Киевской области. Сейчас энергетики уже работают над ремонтом линий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.
"Сегодня обломки вражеских дронов снова повредили высоковольтные сети в Киевской области. Энергетики оперативно переключили все дома на резервное питание. При этом свет в домах не исчезал", - пишет ДТЭК.
Отмечается, что поврежденные линии нуждаются в ремонте. Энергетики уже работают на местах.
С начала полномасштабного вторжения обстрелы украинских городов и поселков стали частью повседневной жизни. Российские террористы активно используют различные виды оружия, в частности ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и дроны-камикадзе.
В ночь на 8 ноября враг атаковал Украину:
Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 62 дрона и четыре управляемые авиационные ракеты.
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