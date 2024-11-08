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В Киевской области россияне во время обстрела повредили высоковольтные сети

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время очередной воздушной атаки, которая состоялась в ночь на 8 ноября, россияне повредили высоковольтные сети в Киевской области. Сейчас энергетики уже работают над ремонтом линий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Сегодня обломки вражеских дронов снова повредили высоковольтные сети в Киевской области. Энергетики оперативно переключили все дома на резервное питание. При этом свет в домах не исчезал", - пишет ДТЭК. 

Отмечается, что поврежденные линии нуждаются в ремонте. Энергетики уже работают на местах. 

Обстрел Украины

С начала полномасштабного вторжения обстрелы украинских городов и поселков стали частью повседневной жизни. Российские террористы активно используют различные виды оружия, в частности ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и дроны-камикадзе.

В ночь на 8 ноября враг атаковал Украину: 

  • баллистической ракетой "Искандер-М";
  • четырьмя управляемыми авиационными ракетами;
  • 92 ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и беспилотники неустановленного типа;
  • управляемыми авиабомбами. 

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 62 дрона и четыре управляемые авиационные ракеты.

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